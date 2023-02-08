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54 минуты назад

В Китае рассказали, как Россия поможет Европе избавиться от США

Елена Прошина

Европейский союз сможет избавиться от влияния США, если смягчит ограничения в сторону России. Такое мнение выразил обозреватель China Daily, передает РИА Новости.

В Китае рассказали, как Россия поможет Европе избавиться от США
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он напомнил, что введенные против России санкции меняют структуру мирового рынка нефти и способствуют росту инфляции из-за нарушения поставок. Обозреватель считает, что Евросоюз должен проанализировать последствия своих действий и осознать все негативные эффекты нынешней стратегии, а не концентрироваться на подрыве российской экономики.

Он добавил, что Европейский союз ограничил торговлю нефтепродуктов из России исключительно из-за солидарности с США. Однако спустя год боевых действий на территории Украины санкционное давление против Москвы не дало нужных результатов. При этом ограничения ударили «бумерангом по всему миру», пишет автор.

Он также заявил, что США намеренно создали этот кризис и получили стратегическую и коммерческую выгоду, тогда как Европа не смогла избавиться от зависимости от российской нефти.

Обозреватель заключил, что лучшим и единственным выходом из сложившейся ситуации будут мирные переговоры между Москвой и Киевом. Это установит мир в Европе и избавит европейские страны от влияния США.

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