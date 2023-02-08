В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 70.89EUR 75.91
Войти в почту
35 минут назад

Зеленский назначил главами трех областей бывших сотрудников СБУ

Елена Прошина

Президент Украины Владимир Зеленский назначил руководителей Днепропетровской, а также подконтрольной Киеву части Запорожской и части Херсонской областей Сергея Лысака, Юрия Малашко и Александра Прокудина. Ранее они занимали высокие должности в полиции и Службе безопасности. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на издание «Страна.ua».

Зеленский назначил главами трех областей бывших сотрудников СБУ
Фото: ТАССТАСС

Как говорится в сообщении, соответствующие указы лидера Украины уже вышли.

«Появились указы президента о назначении новых руководителей обладминистраций: Днепропетровской области — Сергея Лысака, Запорожской области — Юрия Малашко, Херсонской области — Александра Прокудина», — указано в публикации.

Кабинет министров Украины уже поддержал эти назначения.

Издание со ссылкой на открытые источники пишет, что Юрий Малашко руководил антитеррористическим центром при СБУ. Александр Прокудин работал начальником Национальной полиции Херсонской области. Сергей Лысак при этом все еще занимает пост начальника управления СБУ в Днепропетровской области. До июля прошлого года он работал начальником управления СБУ в Житомирской области.

Ранее председатель фракции Левой партии (ЛП) в Бундестаге Дитмар Барч заявил, что отправка на Украину танков Leopard 1A5 похожа на «новый уровень харакири».

В мире,Владимир Зеленский,Правительство Украины,СБУ,Бундестаг,
8
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители