Зеленский назначил главами трех областей бывших сотрудников СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский назначил руководителей Днепропетровской, а также подконтрольной Киеву части Запорожской и части Херсонской областей Сергея Лысака, Юрия Малашко и Александра Прокудина. Ранее они занимали высокие должности в полиции и Службе безопасности. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на издание «Страна.ua».

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Как говорится в сообщении, соответствующие указы лидера Украины уже вышли.

«Появились указы президента о назначении новых руководителей обладминистраций: Днепропетровской области — Сергея Лысака, Запорожской области — Юрия Малашко, Херсонской области — Александра Прокудина», — указано в публикации.

Кабинет министров Украины уже поддержал эти назначения.

Издание со ссылкой на открытые источники пишет, что Юрий Малашко руководил антитеррористическим центром при СБУ. Александр Прокудин работал начальником Национальной полиции Херсонской области. Сергей Лысак при этом все еще занимает пост начальника управления СБУ в Днепропетровской области. До июля прошлого года он работал начальником управления СБУ в Житомирской области.