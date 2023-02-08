Эрдоган приветствовал международную помощь Турции после землетрясения
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приветствовал помощь международного сообщества в поисково-спасательной операции на месте разрушительного землетрясения, произошедшего в ночь на понедельник в Турции и Сирии. Во вторник состоялся телефонный разговор между Эрдоганом и премьер-министром Соединенного Королевства Риши Сунаком, говорится в сообщении, распространенном канцелярией главы британского правительства.
"Президент Эрдоган поблагодарил премьер-министра за солидарность Великобритании в ответ на трагедию и приветствовал международные поисково-спасательные усилия и медицинскую поддержку во время начального ответа на чрезвычайную ситуацию", - отмечается в заявлении. Ранее многие страны, в том числе Россия, направили в Турцию свои спасательные бригады.
Сунак подтвердил Эрдогану, что 77 британских спасателей вместе с поисковыми собаками и специальным оборудованием прибыли во вторник в город Газиантеп, который сильно пострадал от удара стихии. Он также выразил соболезнования президенту Турции.
Обсудили политики и положение в соседней Сирии, куда Великобритания не направила спасателей, но действует через финансируемую Лондоном неправительственную организацию "Белые каски". "Премьер-министр также признал вызывающую серьезное беспокойство ситуацию на границе Северо-Западной Сирии, где Турция играет важную координирующую роль, и рассказал, как Великобритания увеличила поддержку, чтобы поддержать организации по оказанию помощи и спасателей", - говорится в заявлении канцелярии.