Писториус затруднился оценить перспективы Украины по Крыму

Министр обороны Германии Борис Писториус дал интервью изданию Bild по случаю своего визита в Киев.
По его словам, союзникам Украины необходимо и дальше оказывать Киеву военную помощь, а переговоры начнутся только тогда, когда обе стороны будут к этому готовы.
«Главный вопрос, как нам дойти до того момента, когда переговоры станут возможны, когда обе стороны будут готовы сесть за стол переговоров», – сказал он.
Кроме того, Писториус также ответил на вопрос, вернёт ли Украина себе Крым и Донбасс.
«Это трудный вопрос, взгляд в хрустальный шар. Крайне важно, чтобы мы продолжали поддерживать Украину», – ответил министр.
Ранее Писториус подарил Министру обороны Украины Алексею Резникову модель танка Leopard 2.