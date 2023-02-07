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18 минут назад

Писториус затруднился оценить перспективы Украины по Крыму

Елена Прошина

Министр обороны Германии Борис Писториус дал интервью изданию Bild по случаю своего визита в Киев.

Писториус затруднился оценить перспективы Украины по Крыму
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По его словам, союзникам Украины необходимо и дальше оказывать Киеву военную помощь, а переговоры начнутся только тогда, когда обе стороны будут к этому готовы.

«Главный вопрос, как нам дойти до того момента, когда переговоры станут возможны, когда обе стороны будут готовы сесть за стол переговоров», – сказал он.

Кроме того, Писториус также ответил на вопрос, вернёт ли Украина себе Крым и Донбасс.

«Это трудный вопрос, взгляд в хрустальный шар. Крайне важно, чтобы мы продолжали поддерживать Украину», – ответил министр.

Ранее Писториус подарил Министру обороны Украины Алексею Резникову модель танка Leopard 2.

В мире,Борис Писториус,Алексей Резников,
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