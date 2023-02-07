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23 минуты назад

Рейтинг Байдена приблизился к минимуму

Илья Родин

Опрос показал, что всего 41% граждан США одобряет действия Джо Байдена на посту президента страны, пишет Reuters со ссылкой на данные опроса, проведенного агентством совместно с социологической службой Ipsos.

Рейтинг Байдена приблизился к минимуму
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что опрос общественного мнения был проведен в преддверии традиционного выступления президента перед Конгрессом.

По данным агентства, текущий рейтинг Байдена (41%) близок к минимальным значениям, зафиксированным в период его президентства.

Кроме того, опрос показал снижение доверия американцев к главе государства. Свыше половины респондентов (65%) полагают, что страна «находится на неверном пути». В прошлом году так думало только 58% участников опроса.

Уточняется, что в опросе приняли участие 1029 совершеннолетних граждан США. Погрешность результатов исследователи оценили в три процентных пункта.

Напомним, что в мае и июне 2022 года популярность Байдена падала до 36%. В среднем в течении прошлого года она держалась на уровне 40%.

В мире,Джозеф Байден,
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