Рейтинг Байдена приблизился к минимуму

Опрос показал, что всего 41% граждан США одобряет действия Джо Байдена на посту президента страны, пишет Reuters со ссылкой на данные опроса, проведенного агентством совместно с социологической службой Ipsos.

Отмечается, что опрос общественного мнения был проведен в преддверии традиционного выступления президента перед Конгрессом.

По данным агентства, текущий рейтинг Байдена (41%) близок к минимальным значениям, зафиксированным в период его президентства.

Кроме того, опрос показал снижение доверия американцев к главе государства. Свыше половины респондентов (65%) полагают, что страна «находится на неверном пути». В прошлом году так думало только 58% участников опроса.

Уточняется, что в опросе приняли участие 1029 совершеннолетних граждан США. Погрешность результатов исследователи оценили в три процентных пункта.