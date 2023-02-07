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27 минут назад

Президент Грузии призвала Саакашвили уйти из политики и освободить страну «из плена»

Елена Прошина

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили должен уйти из политики и перестать держать страну «в плену». Такое заявление на фоне решения Тбилисского горсуда по делу экс-главы сделала у себя в социальных сетях действующий лидер государства Саломе Зурабишвили.

Президент Грузии призвала Саакашвили освободить страну «из плена»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отметим, что суд отказал Саакашвили в освобождении и отсрочке от наказания по состоянию здоровья. Сразу за этим председатель оппозиционной партии «Единое национальное движение» Леван Хабеишвили объявил режим ЧС в организации и анонсировал акции протеста.

По словам Зурабишвили, вопрос с экс-президентом затмил тему вступления Грузии в Евросоюз. Помилование Саакашвили «приговорило грузинский народ к хождению по кругу, сделав его заложниками сложившейся ситуации», отметила она.

«Страна является заложником одного единственного вопроса. Между тем, все остальные решающие для нас вопросы сегодня даже не рассматриваются на публичном уровне», — написала президент Грузии.

По ее мнению, репутация страны разрушена и доверие к ней потеряно. Зурабишвили уверена, что подобная дискредитация стала результатом совместных усилий как правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», так и оппозиции.

«Чтобы вернуть нам лицо и доверие, нужно еще одно усилие, еще одно осознание — со стороны правительства, — что этот вопрос наносит ущерб стране. Раз и навсегда Саакашвили должен признаться в совершенных им преступлениях и при условии ухода из политики перестать держать в плену страну и оппозицию», — подчеркнула она.

Президент Грузии призвала «убрать из политического пространства тему Саакашвили и дать государству дышать, жить, развиваться и получить статус достойного кандидата в ЕС».

В мире,Саломе Зурабишвили,Михаил Саакашвили,ЕС,
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