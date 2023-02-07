СБУ предъявила обвинения экс-главе спецслужбы Александру Якименко

Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила обвинения бывшему главе спецслужбы, работавшему в период с 2013 по 2014 годы, Александру Якименко. Об этом стало известно во вторник, 7 февраля.

Фото: utyla.bukoda.gov.ua utyla.bukoda.gov.ua

В ведомстве утверждают, что Якименко работает на российские спецслужбы. СБУ предъявила ему обвинения по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, в частности о государственной измене и посягательстве на территориальную целостность страны, передает Telegram-канал ТАСС.