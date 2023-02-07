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17 минут назад

Трамп прокомментировал полет китайского шара над США

Lenta.ru

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что в его президентство над территорией страны китайские разведывательные шары не летали. Об этом он написал в социальной сети Truth Social.

Трамп прокомментировал полет китайского шара над США
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Трамп назвал очередной дезинформацией сообщения СМИ о том, что в годы его правления аэростаты-шпионы минимум трижды были замечены над территорией Штатов рядом с важными стратегическими объектами.

«Если бы это случилось, мы бы их сбили немедленно!», — подчеркнул экс-президент, комментируя полет китайского шара над территорией США.

ВВС США сбили «китайский шар»

Уничтожение аэростата 4 февраля попало на видео. В настоящий момент идет поиск обломков и их извлечение из воды. Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер рассказал, что американские военные отслеживали объект в течение нескольких дней. Сначала они решили не сбивать аппарат, поскольку, по словам высокопоставленного представителя Пентагона, риск того, что сбитый шар повредит кого-нибудь или чью-либо собственность «не стоит того».

В мире,Патрик Райдер,Дональд Трамп,Пентагон,
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