Трамп прокомментировал полет китайского шара над США

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что в его президентство над территорией страны китайские разведывательные шары не летали. Об этом он написал в социальной сети Truth Social.

Трамп назвал очередной дезинформацией сообщения СМИ о том, что в годы его правления аэростаты-шпионы минимум трижды были замечены над территорией Штатов рядом с важными стратегическими объектами.

«Если бы это случилось, мы бы их сбили немедленно!», — подчеркнул экс-президент, комментируя полет китайского шара над территорией США.