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9 минут назад

В Сирии древнюю цитадель Алеппо после разрушения придется отстраивать с нуля

Российская Газета

Древняя цитадель Алеппо еще больше пострадала в результате землетрясения, охватившего южную Турцию и северную Сирию, сообщило Генеральное управление древностей и музеев Сирии.

В Сирии древнюю цитадель Алеппо после разрушения придется отстраивать с нуля
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Во вторник груда щебня возле цитадели была всем, что осталось от сооружения, которое местный архитектор Мохаммед аль-Рифаи назвал "овечьей башней". По его словам, она простояла невредимой до разрушительного землетрясения ранним утром.

"Мы неоднократно просили восстановить башню, но теперь ее нужно строить с нуля", - сказал Рифаи.

Генеральное управление древностей и музеев Сирии заявило, что части цитадели пострадали от незначительных и более серьезных повреждений. Обрушились части мельницы османской эпохи, стены треснули, а часть купола минарета мечети отвалилась, сообщает Reuters.

Цитадель, внесенная культурным агентством ООН ЮНЕСКО в список объектов всемирного наследия, была значительно повреждена в результате длительной битвы между правительством и силами повстанцев, прежде чем она вновь открылась для посещений в 2018 году. Теперь, по оценке экспертов, ее придется восстанавливать с нуля.

Тем временем The New York Times опубликовал фото хорошо известных в мире туристических мест в Турции до и после землетрясения. На снимках видны полностью разрушенные мечеть в Малатье, отель "Авсар", отель-курорт Trend Garden.

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