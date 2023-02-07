Вучич спрогнозировал эскалацию конфликта на Украине

Поставки украинской стороне западных танков приведут к эскалации конфликта на Украине. Об этом в интервью сербскому телеканалу Pink заявил президент Сербии Александар Вучич.
«Я ожидаю большую эскалацию конфликта после поставок танков, которые внесут изменения на поле боя, так как речь идет о самых лучших танках в мире. И британский Челленджеры, и Абрамсы, и Леопарды — все это фантастические танки. Это принесет большую помощь и поддержку украинцам. Но не будет достаточно», — заявил Вучич.
Также сербский лидер спрогнозировал поставку Украине американских истребителей F-16.
«После этого я ожидаю дополнительное обострение и полагаю, что будет принято решение о поставках F-16. Это приведет к полностью неконтролируемой эскалации конфликта и отразиться, в том числе на нас. Поэтому нам крайне важно оставить все личные интересы в стороне и сохранить свое государство, так как запасной Родины у нас нет», — заключил политик.