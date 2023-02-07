Вучич спрогнозировал эскалацию конфликта на Украине

«После этого я ожидаю дополнительное обострение и полагаю, что будет принято решение о поставках F-16. Это приведет к полностью неконтролируемой эскалации конфликта и отразиться, в том числе на нас. Поэтому нам крайне важно оставить все личные интересы в стороне и сохранить свое государство, так как запасной Родины у нас нет», — заключил политик.