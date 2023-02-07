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28 минут назад

Власти Дании предложили отменить религиозный праздник для соответствия стандартам НАТО

Российская Газета

Премьер Дании Метте Фредериксен в попытке пополнить оборонный бюджет королевства предложила отменить государственный религиозный праздник под названием Великий день молитвы. Власти полагают, что, заставив в этот день датчан работать, они увеличат налоговые поступления в казну и тем самым помогут стране достичь желанного показателя расходов на оборону по стандартам НАТО. По подсчетам правительства, ликвидация Великого дня молитвы принесет значительную часть из 650 миллионов долларов, необходимых для "профпригодности" в альянсе.

В Дании предложили отменить праздник для соответствия стандартам НАТО
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Эти инициативы пришлись датчанам не по душе, и они вышли на мирный протест в Копенгагене. Манифестация проходила под руководством крупных профсоюзов. Около полумиллиона неравнодушных граждан подписали петицию против произвола властей. Президент датской ассоциации духовенства Пернилла Вигсо Багге посетовала на то, что, расправившись с одним праздником, правительство примется и за другие.

Великий день молитвы традиционно выпадает на четвертую пятницу после Пасхи. Вместе с датчанами его отмечают на Фарерских островах и в Гренландии. Фестиваль зародился более трех столетий назад и объединил сразу несколько небольших религиозных праздников. Традиционно в этот день запрещалось работать, играть в азартные игры, путешествовать и предаваться иному "мирскому тщеславию". Накануне вечером закрывались все торговые точки и бары, дабы уберечь граждан от соблазна нарушить пост и явиться на праздничную службу в нетрезвом состоянии. Однако из былых традиций сохранилась лишь одна - поедание традиционных пшеничных булочек.

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