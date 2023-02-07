В Дании предложили отменить праздник для соответствия стандартам НАТО

Премьер Дании Метте Фредериксен в попытке пополнить оборонный бюджет королевства предложила отменить государственный религиозный праздник под названием Великий день молитвы. Власти полагают, что, заставив в этот день датчан работать, они увеличат налоговые поступления в казну и тем самым помогут стране достичь желанного показателя расходов на оборону по стандартам НАТО. По подсчетам правительства, ликвидация Великого дня молитвы принесет значительную часть из 650 миллионов долларов, необходимых для "профпригодности" в альянсе.

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Эти инициативы пришлись датчанам не по душе, и они вышли на мирный протест в Копенгагене. Манифестация проходила под руководством крупных профсоюзов. Около полумиллиона неравнодушных граждан подписали петицию против произвола властей. Президент датской ассоциации духовенства Пернилла Вигсо Багге посетовала на то, что, расправившись с одним праздником, правительство примется и за другие.