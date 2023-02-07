СМИ: землетрясение в Турции может повлиять на итоги выборов президента

Катастрофа в Турции может оказать значительное влияние на итоги запланированных на май президентских выборов, предположил обозреватель Лучио Караччоло в статье для итальянской газеты La Repubblica.
Обозреватель пояснил, что произошедшее в стране сильнейшее с 1939 года землетрясение может иметь важные последствия в области геополитики.
По его мнению, действия главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по ликвидации последствий катастрофы могут привести как к завершению его двадцатилетнего правления, так и, напротив, к укреплению его позиций в высших кругах власти.
Ранее сообщалось, что в турецкой провинции, сильнее всего пострадавшей от землетрясения, обрушилось около тысячи зданий.