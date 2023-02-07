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11 минут назад

На Украине генерала милиции в отставке обвинили в сотрудничестве с Россией

ТАСС

Украинскому генерал-майору милиции в отставке, который также был избран депутатом подконтрольного Киеву Херсонского областного совета, предъявили заочное обвинение в сотрудничестве с Россией. Об этом во вторник заявили в офисе генерального прокурора Украины.

На Украине генерала милиции в отставке обвинили в сотрудничестве с Россией
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Депутата Херсонского облсовета подозревают в сотрудничестве с ФСБ РФ. Херсонская областная прокуратура (подконтрольная Киеву - прим. ТАСС) заочно сообщила о подозрении (предъявила обвинение - прим. ТАСС) депутату Херсонского облсовета от запрещенной [на Украине] партии "Блок Владимира Сальдо". По данным следствия, подозреваемый ранее служил в правоохранительных органах и уволился в звании генерал-майора милиции", - говорится в сообщении в Telegram-канале офиса генпрокурора.

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Как утверждают в надзорном ведомстве, генерал в отставке, чье имя не раскрывают, контактировал с действующими и бывшими сотрудниками правоохранительных органов, участвуя в работе по формированию правоохранительных и судебных органов на территории Херсонской области, освобожденной в ходе российской специальной военной операции (СВО). Указано, что его обвиняют в пособничестве с целью изменения границ территории и государственной границы Украины.

В экстренных службах Херсонской области сообщили ТАСС, что, судя по опубликованной офисом генпрокурора Украины фотографии подозреваемого, обвинение предъявили Валерию Литвину. К началу СВО он вышел в отставку с поста руководителя украинского ГУ МВД по Херсонской области, после чего возглавлял региональную организацию ветеранов МВД и общественную организацию "Единый щит".

С 23 по 27 сентября прошлого года в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы по вопросу вхождения в состав России. Подавляющее большинство жителей высказались за такой шаг. 30 сентября 2022 года президент РФ Владимир Путин и главы регионов подписали договоры об их присоединении к России. 4 октября того же года российский лидер подписал законы о ратификации договоров о принятии ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ.

В мире,Владимир Путин,ФСБ,Генпрокуратура РФ,
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