На Украине генерала милиции в отставке обвинили в сотрудничестве с Россией

Украинскому генерал-майору милиции в отставке, который также был избран депутатом подконтрольного Киеву Херсонского областного совета, предъявили заочное обвинение в сотрудничестве с Россией. Об этом во вторник заявили в офисе генерального прокурора Украины.

"Депутата Херсонского облсовета подозревают в сотрудничестве с ФСБ РФ. Херсонская областная прокуратура (подконтрольная Киеву - прим. ТАСС) заочно сообщила о подозрении (предъявила обвинение - прим. ТАСС) депутату Херсонского облсовета от запрещенной [на Украине] партии "Блок Владимира Сальдо". По данным следствия, подозреваемый ранее служил в правоохранительных органах и уволился в звании генерал-майора милиции", - говорится в сообщении в Telegram-канале офиса генпрокурора.

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Как утверждают в надзорном ведомстве, генерал в отставке, чье имя не раскрывают, контактировал с действующими и бывшими сотрудниками правоохранительных органов, участвуя в работе по формированию правоохранительных и судебных органов на территории Херсонской области, освобожденной в ходе российской специальной военной операции (СВО). Указано, что его обвиняют в пособничестве с целью изменения границ территории и государственной границы Украины.

В экстренных службах Херсонской области сообщили ТАСС, что, судя по опубликованной офисом генпрокурора Украины фотографии подозреваемого, обвинение предъявили Валерию Литвину. К началу СВО он вышел в отставку с поста руководителя украинского ГУ МВД по Херсонской области, после чего возглавлял региональную организацию ветеранов МВД и общественную организацию "Единый щит".