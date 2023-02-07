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39 минут назад

The Guardian: в ЕС вспыхнул скандал из-за утечки информации о возможном визите Зеленского

Газета.Ru

Официальные лица Евросоюза начали обвинять друг друга в утечке информации о возможном визите президента Украины Владимира Зеленского в Брюссель в СМИ, пишет The Guardian. По информации издания, слив данных вызвал споры относительно безопасности поездки политика.

В ЕС вспыхнул скандал из-за утечки информации о визите Зеленского
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Как отмечается, примерно за 48 часов до запланированной поездки в Брюссель об этом визите сообщили итальянские СМИ, а затем сообщили в Европейской народной партии. В то же время визит Зеленского в США был подготовлен в условиях «строжайшей секретности».

«Скандал ставит в затруднительное положение президента Европарламента Роберту Метсолу, чьи должностные лица обвиняются в утечке информации. Она также является членом группы ЕНП, которая кратко освещала этот визит», — говорится в тексте.

Зеленский собрался посетить саммит ЕС в Брюсселе

The Guardian указывает, что глава Евросовета Шарль Мишель, который отвечает за организацию саммитов объединение, куда и должен был поехать Зеленский, возлагает вину за утечку на Европарламент. При этом издание подчеркивает, что Мишель соперничает с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен за то, чтобы «продемонстрировать солидарность с Украиной и продемонстрировать свою поддержку Зеленскому».

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия отказалась комментировать возможность поездки Зеленского на саммит ЕС.

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