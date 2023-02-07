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Украина призвала Грузию перестать «сводить счеты» с Саакашвили

Министерство иностранных дел Украины потребовало от властей Грузии прекратить «сводить счеты» с экс-президентом Михаилом Саакашвили. Как пишет «Газета.Ru», в ведомстве разочарованы решением суда оставить политика в заключении.

Украина призвала Грузию перестать «сводить счеты» с Саакашвили
© РИА Новости

Как отметили в МИД, Тбилисский городской суд при вынесении отказа в отсрочке наказания или освобождении по состоянию здоровья не принял во внимание заключение врачей о тяжести состояния Саакашвили. В ведомстве напомнили, что бывший глава Грузии является украинским гражданином, и власти страны должны гарантировать соблюдение его прав и передать его Украине.

Напомним, что Саакашвили арестовали и заключили в тюрьму после возвращения в Грузию 2021 года. Сам политик называл свое задержание политическим и объявлял голодовку, а в 2022 году у него резко ухудшилось здоровье.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что грузинские власти «публично пытают» и стремятся «убить» Саакашвили. На прошедшем 1 февраля судебном заседании сам политик сообщил, что в случае своей смерти хотел бы быть похоронен в Киеве.

6 февраля суд отклонил ходатайство адвоката Саакашвили об освобождении политика от исполнения наказания по состоянию здоровья.

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