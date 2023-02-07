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1 час назад

Армения выступила с предложениями по мирному соглашению

Lenta.ru

Армения предоставила Азербайджану свои предложения по мирному соглашению. С таким заявлением глава армянского МИД Арарат Мирзоян выступил на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок., пишет РИА Новости.

Армения выступила с предложениями по мирному соглашению
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По его словам, встреча с азербайджанской стороной должна была состояться еще в декабре в Москве, однако она была отменена.

«Несмотря на это, мы представили свои предложения азербайджанской стороне, и я получил ответ от азербайджанской стороны. И я думаю, это продолжение совместной работы», — сказал дипломат.

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