Армения выступила с предложениями по мирному соглашению

Армения предоставила Азербайджану свои предложения по мирному соглашению. С таким заявлением глава армянского МИД Арарат Мирзоян выступил на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок., пишет РИА Новости.
По его словам, встреча с азербайджанской стороной должна была состояться еще в декабре в Москве, однако она была отменена.
«Несмотря на это, мы представили свои предложения азербайджанской стороне, и я получил ответ от азербайджанской стороны. И я думаю, это продолжение совместной работы», — сказал дипломат.