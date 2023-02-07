Вероятность отказа Швейцарии от нейтрального статуса оценили

«Нейтральный статус подразумевает, что они не участвуют в военных действиях, не входят ни в какие военные блоки. Поставка вооружений, снаряжения, снарядов, боеприпасов не является участием в военных действиях. Австрия тоже обладает нейтралитетом, еще много стран в ЕС тоже, тем не менее все страны включились в санкционный режим против России, и теперь они поставляют кто что может», — считает Николай Топорнин.