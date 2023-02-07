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3 минуты назад

Вероятность отказа Швейцарии от нейтрального статуса оценили

Lenta.ru

Швейцария дорожит своим нейтральным статусом, поэтому вряд ли откажется от него из-за украинского конфликта. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин. Он объяснил, почему поставки оружия Киева не противоречат этому.

Вероятность отказа Швейцарии от нейтрального статуса оценили
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Швейцария входит в единое экономическое пространство ЕвроЕвропейского союза. По сути, это автономное подразделение ЕС. В этом плане она во многом зависит от политики, которая проводится в Брюсселе. С другой стороны, в военных вопросах Швейцария всегда обладала нейтралитетом, это уже устоявшаяся традиция швейцарской внешней политики», — сказал он.

В то же время положение Швейцарии позволяет ей поставлять оружие Украине, считает политолог.

«Нейтральный статус подразумевает, что они не участвуют в военных действиях, не входят ни в какие военные блоки. Поставка вооружений, снаряжения, снарядов, боеприпасов не является участием в военных действиях. Австрия тоже обладает нейтралитетом, еще много стран в ЕС тоже, тем не менее все страны включились в санкционный режим против России, и теперь они поставляют кто что может», — считает Николай Топорнин.

Ранее агентство Reuters сообщило, что Швейцария близка к тому, чтобы отказаться от нейтралитета в вопросе поставок оружия Украине. Союзники по Евросоюзу хотят, чтобы Берн ослабил запрет на реэкспорт оружия. В настоящее время Швейцария не может отправлять оружие комбатантам. Кроме того, в стране действует отдельное эмбарго на отправку оружия Украине и России.

В мире,Николай Топорнин,МГИМО,ЕС,
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