На Украине нашли замену погибшему в авиакатастрофе с вертолетом главе МВД

Верховная Рада одобрила сегодня назначение главой МВД Украины исполняющего обязанности министра внутренних дел Игоря Клименко . Об этом со ссылкой на депутата Верховной рады Ярослава Железняка пишет РИА Новости.

Клименко стал исполняющим обязанности главы МВД Украины после смерти министра внутренних дел Дениса Монастырского в авиакатастрофе, которая произошла в пригороде Киева 18 января. Вертолет, на котором летел глава силового ведомства упал рядом с детским садом, после чего случился взрыв, вызвавший сильный пожар. На борту, помимо министра, находились его заместитель Евгений Брин и госсекретарь МВД Юрий Лубкович — они также погибли.