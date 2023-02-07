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45 минут назад

На Украине нашли замену погибшему в авиакатастрофе с вертолетом главе МВД

Алиса Селезнёва

Верховная Рада одобрила сегодня назначение главой МВД Украины исполняющего обязанности министра внутренних дел Игоря Клименко. Об этом со ссылкой на депутата Верховной рады Ярослава Железняка пишет РИА Новости.

На Украине нашли замену погибшему в авиакатастрофе с вертолетом главе МВД
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Рада назначила Клименко на должность министра внутренних дел Украины (…) За соответствующее постановление проголосовал 321 депутат», - пояснил Железняк в своем Telegram-канале.

Клименко стал исполняющим обязанности главы МВД Украины после смерти министра внутренних дел Дениса Монастырского в авиакатастрофе, которая произошла в пригороде Киева 18 января. Вертолет, на котором летел глава силового ведомства упал рядом с детским садом, после чего случился взрыв, вызвавший сильный пожар. На борту, помимо министра, находились его заместитель Евгений Брин и госсекретарь МВД Юрий Лубкович — они также погибли.

3 февраля временно исполняющий обязанности главы МВД Украины Игорь Клименко заявил, что ведомство начало формировать штурмовые бригады из военнослужащих, сотрудников полиции и пограничников для захвата Крыма и Донбасса.

В мире,Евгений Брин,Денис Монастырский,Ярослав Железняк,Игорь Клименко,Верховная Рада,
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