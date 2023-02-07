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44 минуты назад

Турции предрекли год афтершоков после землетрясения

Lenta.ru

Афтершоки после землетрясений могут продолжаться в Турции на протяжении еще одного года. Вероятнее всего, постепенно толчки дойдут до двух-трех магнитуд и перейдут в фоновую сейсмическую активность, практически незаметную для человека. Об этом разговоре с «Лентой.ру» заявила сейсмолог, доцент кафедры физики МГУ Анна Люсина.

Турции предрекли год афтершоков после землетрясения
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Еще еще год-полтора в Турции будут происходить шоки. Афтершоки, как правило, на единицу меньше главного события, постепенно они дойдут до двух-трех магнитуд и перейдут в фоновую сейсмичность, это небольшие события, едва заметные для человека», — объяснила Люсина.

Она также предупредила, что предсказать, где еще произойдут крупные катастрофичные события, невозможно.

6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,8 — сильнейшее на территории страны с 1939 года. Эпицентром катаклизма стал район в провинции Кахраманмараш на юге страны. Во второй половине дня было зафиксировано новое землетрясение магнитудой 7,7 в центральной части страны. По последним данным управления по чрезвычайным ситуациям, погибли 3381 человек, пострадали более 20,4 тысячи.

7 февраля в Тихом океане у Курильских островов произошло мощное землетрясение. О случившемся в российском регионе сообщается на сайте Камчатского филиала Геофизической службы РАН

В мире,землетрясение,РАН,МГУ,
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