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7 минут назад

В Мэриленде неизвестный проник на базу, где находится самолёт президента США

RT на русском

В штате Мэриленд неизвестный проник на авиабазу Эндрюс, где находится самолёт президента Соединённых Штатов Air Force One.

Неизвестный проник на авиабазу, где базируется самолет президента США
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом говорится в сообщении в официальном аккаунте базы в Twitter.

Отмечается, что 6 февраля неизвестный мужчина незаконно пробрался к жилой зоне базы Эндрюс. Против него применили огнестрельное оружие.

На место прибыли сотрудники службы безопасности для задержания нарушителя.

О пострадавших или ущербе не сообщается. Проводится расследование.

В марте 2022 года неизвестные попытались прорваться на авиабазу Эндрюс в американском штате Мэриленд, на которой находилась вице-президент Камала Харрис.

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