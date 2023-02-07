Неизвестный проник на авиабазу, где базируется самолет президента США

В штате Мэриленд неизвестный проник на авиабазу Эндрюс, где находится самолёт президента Соединённых Штатов Air Force One.
Об этом говорится в сообщении в официальном аккаунте базы в Twitter.
Отмечается, что 6 февраля неизвестный мужчина незаконно пробрался к жилой зоне базы Эндрюс. Против него применили огнестрельное оружие.
На место прибыли сотрудники службы безопасности для задержания нарушителя.
О пострадавших или ущербе не сообщается. Проводится расследование.
В марте 2022 года неизвестные попытались прорваться на авиабазу Эндрюс в американском штате Мэриленд, на которой находилась вице-президент Камала Харрис.