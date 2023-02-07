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34 минуты назад

Российские дипломаты выехали в эпицентр землетрясения в Турции

Lenta.ruиещё 2

Российские дипломаты выехали в эпицентр землетрясения в турецкий Кахраманмараш. Об этом сообщило посольство посольство РФ в Анкаре в официальном Telegram-канале.

«На место трагедии, в эпицентр землетрясения – Кахраманмараш срочно выехала группа дипломатов, которые оказывают логистическое и переводческое содействие прибывшим на помощь российским спасателям МЧС», — отметили в российской дипмиссии.

В ЕС объяснили отсутствие помощи пострадавшей от землетрясения Сирии

Представители посольства также подчеркивают, что обращения по поводу гибели российских граждан «тщательно фиксируются и незамедлительно передаются турецким властям для оперативного реагирования».

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