Российские дипломаты выехали в эпицентр землетрясения в Турции

Российские дипломаты выехали в эпицентр землетрясения в турецкий Кахраманмараш. Об этом сообщило посольство посольство РФ в Анкаре в официальном Telegram-канале.
«На место трагедии, в эпицентр землетрясения – Кахраманмараш срочно выехала группа дипломатов, которые оказывают логистическое и переводческое содействие прибывшим на помощь российским спасателям МЧС», — отметили в российской дипмиссии.
Представители посольства также подчеркивают, что обращения по поводу гибели российских граждан «тщательно фиксируются и незамедлительно передаются турецким властям для оперативного реагирования».