Боррель высказался за усиление контроля над контентом в Twitter

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррелль выразил обеспокоенность планами нового руководства Twitter в части ослабления контроля за контентом в соцсети.
«Нам надо понять, как организованы эти кампании по дезинформации, чтобы отвечать на них, определять авторов информационных манипуляций... Мы слышали новости о том, что Twitter планирует ограничить такой доступ... Нам нужно больше, а не меньше прозрачности и ответственности», — цитирует его РИА Новости.
Боррель призвал Twitter обеспечить соблюдение всех «взятых обязательств».
Ранее он сообщил о создании в ЕС центра по сбору и анализу информационных угроз и манипулирования информацией.
По словам Борреля, решение о создании центра было прописано в оборонной программе ЕС «Стратегический компас».