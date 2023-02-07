Боррель высказался за усиление контроля над контентом в Twitter

«Нам надо понять, как организованы эти кампании по дезинформации, чтобы отвечать на них, определять авторов информационных манипуляций... Мы слышали новости о том, что Twitter планирует ограничить такой доступ... Нам нужно больше, а не меньше прозрачности и ответственности», — цитирует его РИА Новости.