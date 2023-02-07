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12 минут назад

Боррель заявил, что Twitter нужно усилить контроль за контентом

RT на русском

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррелль выразил обеспокоенность планами нового руководства Twitter в части ослабления контроля за контентом в соцсети.

Боррель высказался за усиление контроля над контентом в Twitter
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Нам надо понять, как организованы эти кампании по дезинформации, чтобы отвечать на них, определять авторов информационных манипуляций... Мы слышали новости о том, что Twitter планирует ограничить такой доступ... Нам нужно больше, а не меньше прозрачности и ответственности», — цитирует его РИА Новости.

Боррель призвал Twitter обеспечить соблюдение всех «взятых обязательств».

Ранее он сообщил о создании в ЕС центра по сбору и анализу информационных угроз и манипулирования информацией.

По словам Борреля, решение о создании центра было прописано в оборонной программе ЕС «Стратегический компас».

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