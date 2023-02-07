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16 минут назад

Лукашенко заявил, что Белоруссию продолжат "накачивать" санкциями

Газета.Ru

Запад продолжит "накачивать" Белоруссию и Россию дополнительными санкциями. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщает Telegram-канал "Пул первого".

Лукашенко заявил, что Белоруссию продолжат "накачивать" санкциями
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Россию пичкают дополнительными санкциями и, чтобы через нас не было путей обхода, и нас тоже будут дополнительными санкциями не только пугать, а накачивать", - заявил белорусский лидер.

Он попросил власти страны "не расслабляться".

"В настоящее время особенно важно, чтобы все ветви власти и органов госуправления работали в тесной связке. Только сообща можно обеспечить мобилизацию ресурсов на важнейших направлениях устойчивого развития экономики. При том прошу не расслабляться", - сказал Лукашенко.

Во время своего визита в Зимбабве президент Белоруссии Александр Лукашенко поблагодарил западный мир за введенные санкции.

18 января пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил, что Минск расценивает санкции США как "вмешательство во внутренние дела суверенного государства".

Ранее официальный представитель госдепартамента Нед Прайс заявил, что США могут усилить давление на Белоруссию, если та будет расширять поддержку российской специальной операции на территории Украины.

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