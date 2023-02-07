Лукашенко заявил, что Белоруссию продолжат "накачивать" санкциями

"В настоящее время особенно важно, чтобы все ветви власти и органов госуправления работали в тесной связке. Только сообща можно обеспечить мобилизацию ресурсов на важнейших направлениях устойчивого развития экономики. При том прошу не расслабляться", - сказал Лукашенко.