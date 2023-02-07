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37 минут назад

В Турции назвали число спасенных после землетрясения

Lenta.ru

Вице-президент Турции Фуат Октай заявил, что в результате поисково-спасательных работ после землетрясения в различных регионах спасли более восьми тысяч человек. Цитату приводит РИА Новости.

В Турции назвали число спасенных после землетрясения
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Число обрушившихся зданий составило 5775, добавил он. Кроме того, пока приостановлен въезд транспорта в регионы Хатай, Кахраманмараш и Адыяман. Исключение — те, кто доставляет грузы, связанные с бедствием.

По последним данным, в результате землетрясения 6 февраля в Турции погибли 3419 человек. Более 20 тысяч получили ранения. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уже объявил общенациональный недельный траур до 12 февраля.

Толчки магнитудой 7,8 — сильнейшие на территории страны с 1939 года — начались в четыре утра. Спустя несколько часов в центральной части Турции зафиксировали еще одно землетрясение магнитудой 7,7.

В мире,землетрясение,Фуат Октай,Реджеп Эрдоган,
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