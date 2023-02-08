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8 минут назад

Сирия обвинила США в политизации землетрясения из-за отказа отправить помощь

Lenta.ruиещё 1

Официальный Дамаск обвинил США в политизации землетрясения из-за отказа Вашингтона оказать Сирии и ее президенту Башару Асаду срочную помощь. Об этом пишет новостной журнал Newsweek.

Сирия обвинила США в политизации землетрясения
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Было бы довольно иронично, если не контрпродуктивно, если бы мы помогали правительству, которое жестоко обращалось со своим народом вот уже дюжину лет», — цитирует издание официального представителя Госдепартамента Неда Прайса.

Чиновник отметил, что «у США в Сирии есть гуманитарные партнеры на местах, готовые оказать помощь». По словам Прайса, Штаты и без сотрудничества с Асадом «являются крупнейшим поставщиком гуманитарной помощи» сирийскому народу, поэтому готовы и дальше оказывать посильную помощь в ликвидации «этого трагического землетрясения».

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