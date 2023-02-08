Сирия обвинила США в политизации землетрясения

Официальный Дамаск обвинил США в политизации землетрясения из-за отказа Вашингтона оказать Сирии и ее президенту Башару Асаду срочную помощь. Об этом пишет новостной журнал Newsweek.

«Было бы довольно иронично, если не контрпродуктивно, если бы мы помогали правительству, которое жестоко обращалось со своим народом вот уже дюжину лет», — цитирует издание официального представителя Госдепартамента Неда Прайса .

Чиновник отметил, что «у США в Сирии есть гуманитарные партнеры на местах, готовые оказать помощь». По словам Прайса, Штаты и без сотрудничества с Асадом «являются крупнейшим поставщиком гуманитарной помощи» сирийскому народу, поэтому готовы и дальше оказывать посильную помощь в ликвидации «этого трагического землетрясения».