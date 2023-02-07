Обзор иноСМИ: передача России украинских территорий и ответ Китая на ракеты США

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Фото: EPA/TACC EPA/TACC

Республиканцы призвали передать украинские территории России

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Президент США Джо Байден 7 февраля выступит со своим вторым обращением к Конгрессу, одной из главных тем выступления станет Украина - особенно в свете того, что Республиканская партия обеспокоена вопросом масштабного финансирования страны. Об этом рассказала The Washington Post.

Декабрьское выступление перед Конгрессом президента Украины Владимира Зеленского, похоже, не сильно изменило ситуацию: половина или даже больше республиканцев говорят, что США либо должны помогать меньше, либо прекратить финансирование Украины «и точка». Нынешний спикер Палаты представителей Кевин Маккарти допустил, что Палата, возглавляемая Республиканской партией, может отказаться выделять деньги Киеву. Более того, 41 процент республиканцев готов согласиться с тем, чтобы Россия оставила за собой перешедшие под ее контроль территории, чтобы был заключен мир. Среди демократов на это согласны лишь 16 процентов.

Китай даст ответ на ракеты США в Японии

По сообщениям СМИ, США и Япония обсуждают размещение нового оружия, включая ракеты средней дальности, крылатые ракеты «Томагавк» и гиперзвуковое оружие большой дальности на японских островах вблизи Тайваня. Китайские военные аналитики заявили Global Times, что этот план представляет серьезную угрозу для стран региона, включая Китай, Северную Корею и Россию.

Они отметили, что Китай способен дать «стратегический ответ» на потенциальную провокацию. Сун Чжунпин, китайский военный эксперт, заявил, что если план в конечном итоге будет реализован, это означает, что США намереваются нанести еще больший ущерб региональному миру и безопасности, и фактически планируют военное вмешательство, чтобы сорвать процесс воссоединения Китая. Эксперты напомнили, что Япония полностью находится в пределах досягаемости китайских вооруженных сил, ВМС и ВВС Китая регулярно проводят патрулирование вблизи Японии, а ракетные войска КНР эксплуатируют более совершенные ракеты, в том числе гиперзвуковую DF-17, противокорабельную баллистическую DF-21D и сверхзвуковую крылатую ракету DF-100.

LCI: российская экономика оказалась сильнее западной

Ведущий Давид Пюжадас рассказал в эфире LCI о новом прогнозе Международного валютного фонда (МВФ), согласно которому санкциям Запада не удалось разрушить российскую экономику и не удастся сделать это в ближайшие годы.

В МВФ предрекли экономике РФ рост в 2023 году вопреки всем ограничениям. Пюжадас назвал это показательным примером неэффективности США и ЕС. Ведущий отметил, что Россия не только не погрузится в рецессию, но рост ее экономики в ближайшие два года окажется выше, чем у ЕС или США.

ЕС ужесточит условия для Twitter

Twitter, принадлежащий миллиардеру Илону Маску, попадет под более строгие правила ЕС в отношении модерации контента, сообщает Bloomberg.

По словам источников агентства, знакомых с этим вопросом, Twitter и исполнительный орган ЕС готовятся к тому, чтобы компания была признана «очень крупной онлайн-платформой» в соответствии с новым законом ЕС о цифровых услугах. Это означает, что у компании достаточно ежемесячных активных пользователей из ЕС, поэтому ей придется отчитываться о том, как она сокращает вредоносные сообщения, и Европейская комиссия может даже заставить ее изменить свои алгоритмы.

Boeing уволит около двух тысяч сотрудников в 2023 году

Американская корпорация Boeing собирается сократить примерно две тысячи своих сотрудников в 2023 году. Об этом сообщает The Seattle Times.