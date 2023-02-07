Евросоюз снял санкции с бывшего российского чиновника

Евросоюз (ЕС) снял санкции с экс-губернатора Севастополя, бывшего замминистра промышленности и торговли России Дмитрия Овсянникова. Об этом сообщается в документе, опубликованном на сайте Официального журнала Евросоюза.

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В Брюсселе распорядились исключить бывшего российского чиновника из списка физических и юридических лиц, против которых были введены санкции в октябре 2022 года. Причины такого решения не уточняются.