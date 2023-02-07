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53 минуты назад

Евросоюз снял санкции с бывшего российского чиновника

Lenta.ru

Евросоюз (ЕС) снял санкции с экс-губернатора Севастополя, бывшего замминистра промышленности и торговли России Дмитрия Овсянникова. Об этом сообщается в документе, опубликованном на сайте Официального журнала Евросоюза.

Евросоюз снял санкции с бывшего российского чиновника
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В Брюсселе распорядились исключить бывшего российского чиновника из списка физических и юридических лиц, против которых были введены санкции в октябре 2022 года. Причины такого решения не уточняются.

В апреле 2020 года Овсянников стал известен благодаря попавшему в сеть видео. Экс-замминистра промышленности нецензурно выругался в адрес работницы одной из авиакомпаний. После инцидента Овсянников был доставлен в полицию. В итоге его освободили от должности.

В мире,Дмитрий Овсянников,ЕС,
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