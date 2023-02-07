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1 час назад

МИД Коста-Рики: Китай принес извинения за инцидент с воздушным шаром

Газета.Ru

В министерстве иностранных дел и культа Коста-Рики сообщили о том, что представители Китая принесли официальные извинения за инцидент с аэростатом, который пролетел над территорией страны.

МИД Коста-Рики: Китай принес извинения за инцидент с воздушным шаром
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"В ответ на различные запросы средств массовой информации, касающиеся воздушного шара, который, как сообщалось на прошлой неделе, пересек воздушное пространство Коста-Рики, Министерство иностранных дел и культа сообщает, что Министерство иностранных дел Китая через свое посольство в Сан-Хосе выразило сожаление по поводу зарегистрированного инцидента.

В посольстве подтвердили, что аэростат, с которого велось наблюдение за разными регионами территории страны, носил гражданский характер и имел научное, в основном метеорологическое, назначение.

Кроме того, было установлено, что объект не представляет никакой угрозы ни для одной страны, а его нахождение в Коста-Рике обусловлено тем, что он отклонился от намеченного маршрута из-за погодных условий и ограниченных возможностей для самостоятельного управления.

МИД Коста-Рики принял к сведению полученные разъяснения. Для Министерства приоритетом является выполнение своей миссии по защите национального суверенитета, поэтому мы требуем от международного сообщества неограниченной приверженности международному праву, уважения суверенитета и территориальной целостности нашей страны", - заявили в МИД Коста-Рики.

Ранее американские военные сбили парящий над территорией США с 28 января китайский аэростат. В Пентагоне заявили, что уже оценили его разведывательный потенциал.

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