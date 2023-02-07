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1 час назад

Китай призывает США вернуть обломки сбитого метеозонда

Газета.Ru

Власти Китайской народной республики настаивают на возвращении Пекину обломков сбитого в Соединенных Штатах аэростата. Об этом заявила официальный представитель МИД Китая Мао Нин, передает ТАСС

«Этот аэростат не принадлежит США, он принадлежит КНР. Китайское правительство продолжит решительно защищать свои законные права и интересы», - сказала она.

В китайском внешнеполитическом ведомстве повторили, что полет воздушного шара имел исключительно гражданские цели и не представлял угрозы для США.

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Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в ходе брифинга заявил, что США не собираются возвращать Китаю обломки сбитого аэростата. Соединенные Штаты планируют изучить обломки аэростата, поскольку «это потрясающая возможность лучше понять его возможности».

По словам генерала Глена Ван Херка, высота сбитого над территорией США китайского воздушного шара превышала 200 футов (60 метров), а вес — «пару тысяч фунтов» (900 кг). Воздушный шар потенциально мог нести взрывчатку, поскольку под ним находилось «устройство размером с небольшой реактивный самолет».

Заместитель министра иностранных дел Китая Се Фэн заявил, что действия США в отношении китайского аэростата нанесли ущерб процессу стабилизации отношений между двумя странами.

В мире,Видео,Мао Нин,Джон Кирби,
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