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7 февраля

Daily Mail: нежелание Сунака увеличить расходы на оборону вызвало недовольство в Британии

Газета.Ru

Нежелание премьер-министра Великобритании Риши Сунака увеличивать расходы на оборону вызвало озабоченность во властных ругах и вооруженных силах страны. Об этом пишет газета Daily Mail. "Его явное нежелание выделять больше денег вызвало глубокую тревогу среди старших офицеров и депутатов, которые считают, что его позиция не позволяет признать угрозу безопасности Великобритании, исходящую от Владимира Путина", - говорится в статье.. При этом, по мнению высшего руководства, отправка на Украину дальнобойных орудий, переносных ракетных установок и боеприпасов, в свою очередь, сделала Великобританию "слабее", отмечает газета. "С тех пор как ситуация сильно ухудшилась, возросли требования к нашим военным, в том числе возросла необходимость пополнять и обновлять наши запасы снаряжения и боеприпасов", - заявил председатель специального комитета Палаты общин по обороне Тобиас Эллвуд. По его словам, Великобритания больше не является боевой силой "первого уровня" из-за нерешительности Сунака по вопросам расходов на оборону. Газета пишет, что министр обороны Британии Бен Уоллес в последние недели проводит экстренные встречи с чиновниками министерства финансов "в отчаянной попытке добиться увеличения финансирования". "Несмотря на давление со стороны Уоллеса, а также недавнее вмешательство бывшего премьер-министра Бориса Джонсона, Сунак отказывается брать на себя какие-либо обязательства по расходам на оборону", - пишет Daily Mail. Ранее газета Telegraph написала, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак ускорил военную поддержку Украине, так как уверен, что затягивание конфликта является выгодным для России. 1 февраля Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что западные государства должны поддержать передачу Украине истребителей. 3 февраля премьер-министр Великобритании Риши Сунак в интервью телеканалу Talk TV не исключил передачу Украине истребителей.

Daily Mail: нежелание Сунака увеличить расходы на оборону вызвало недовольство в Британии
Фото: Газета.RuГазета.Ru
В мире,Тобиас Эллвуд,Бен Уоллес,Борис Джонсон,Владимир Путин,Парламент Великобритании,
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