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1 час назад

В Турции приспустили флаги из-за траура

Никита Бородкин

На всей территории Турции и в дипломатических представительствах страны за рубежом приспущены флаги в связи с семидневным трауром после землетрясения на юго-востоке страны. Об этом сообщает агентство Anadolu.

В Турции приспустили флаги из-за траура
Фото: ТАССТАСС

Напомним, что об общенациональном трауре объявил президент Тайип Эрдоган в понедельник, 6 января. В связи с этим все флаги будут приспущены до захода солнца в воскресенье, 12 февраля.

6 февраля на территории Турции, Сирии и Ливана произошло несколько землетрясений магнитудой 7,4 балла. Подземными толчками было разрушено около 2834 зданий. Эрдоган заявлял, что эта катастрофа стала крупнейшим стихийным бедствием в стране с 1939 года.

По последним данным, в Турции погибли 3381 человек, почти 20,5 тыс. пострадали. В Сирии число жертв землетрясения превысило 700 жителей, травмы получили более 1430.

В мире,землетрясение,
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