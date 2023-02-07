В Турции приспустили флаги из-за траура

На всей территории Турции и в дипломатических представительствах страны за рубежом приспущены флаги в связи с семидневным трауром после землетрясения на юго-востоке страны. Об этом сообщает агентство Anadolu.

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Напомним, что об общенациональном трауре объявил президент Тайип Эрдоган в понедельник, 6 января. В связи с этим все флаги будут приспущены до захода солнца в воскресенье, 12 февраля.

6 февраля на территории Турции, Сирии и Ливана произошло несколько землетрясений магнитудой 7,4 балла. Подземными толчками было разрушено около 2834 зданий. Эрдоган заявлял, что эта катастрофа стала крупнейшим стихийным бедствием в стране с 1939 года.