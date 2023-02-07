В Молдавии усомнились в пользе присоединения к НАТО

Вступление в НАТО не решит проблемы безопасности Молдавии. Об этом заявил вице-спикер парламента республики, исполнительный секретарь оппозиционной Партии социалистов Влад Батрынча, пишет ТАСС.

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По его мнению, присоединение страны к какому-либо военному блоку не решит проблему, несмотря на пропаганду подобного шага со стороны молдавских властей. При этом он указал на то, что решение соответствующего вопроса «лежит в дипломатической плоскости».

«Мы все еще не научились строить мосты и извлекать выгоду из историко-географического положения нашей страны. Молдавский народ не хочет и не может иметь никакого отношения к военным кампаниям Североатлантического альянса», — добавил он.