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45 минут назад

Премьер Японии высказался об изменении позиции Токио по Курилам

Lenta.ruиещё 4

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что позиция Токио по вопросу принадлежности островов южной части Курил не изменится. Слова политика приводит ТАСС.

Премьер Японии высказался об изменении позиции Токио по Курилам
Фото: ТАССТАСС

Он подчеркнул, что текущая базовая позиция японского правительства заключается в определении принадлежности четырех островов (Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи) и в продолжении переговоров о заключении мирного договора.

«И мы осознаем, что эта базовая позиция по указанию принадлежности четырех островов впредь не изменится», — заключил Кисида.

Ранее у посольства России в Токио начались акции за возвращение «северных территорий». Участники мероприятия передвигались на фургонах и выкрикивают в громкоговорители лозунги с требованием вернуть острова. Также была замечена группа людей с вертикальным транспарантом «Отобьем обратно северные территории».

В апреле прошлого года Япония впервые с 2003 года официально обозначила российские Южные Курилы незаконно оккупированными северными территориями. Последние несколько лет Токио говорил о Курилах как об островах, «на которые распространяется суверенитет Японии».

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