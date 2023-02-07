В Николаевской области оказался поврежден объект инфраструктуры

В результате ночного обстрела в Черноморской общине Николаевской области оказался поврежден объект инфраструктуры. Об этом глава Николаевской областной военной администрации (ОВА) Виталий Ким сообщил в своем Telegram-канале.

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Он также отметил, что из-за обстрелов Очаковской общины в части одного из ее населенных пунктов пропало электричество. «Информация о повреждениях уточняется. Пострадавших нет», — добавил глава ОВА.