США могут сделать из Японии «азиатскую Украину» для борьбы с Китаем. Такую роль стране предрек китайский военный эксперт Сун Чжунпин в своей колонке в издании Global Times.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Комментируя недавнюю поездку генсека НАТО Йенса Столтенберга в Азию, Чжунпин заявил, что одной из целей являлось координирование стратегии США по сдерживанию КНР.