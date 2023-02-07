Японии предрекли роль «азиатской Украины»

США могут сделать из Японии «азиатскую Украину» для борьбы с Китаем. Такую роль стране предрек китайский военный эксперт Сун Чжунпин в своей колонке в издании Global Times.
Комментируя недавнюю поездку генсека НАТО Йенса Столтенберга в Азию, Чжунпин заявил, что одной из целей являлось координирование стратегии США по сдерживанию КНР.
Он отметил, что НАТО ранее причислило Китай к одним из наиболее приоритетных стратегических направлений. «Все это обусловлено глобальной стратегией США, определяющей Китай как своего главного противника. В конце концов, этот блок — лишь военный инструмент Вашингтона», — счел автор колонки.