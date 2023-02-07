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14 минут назад

Японии предрекли роль «азиатской Украины»

Lenta.ru

США могут сделать из Японии «азиатскую Украину» для борьбы с Китаем. Такую роль стране предрек китайский военный эксперт Сун Чжунпин в своей колонке в издании Global Times.

Японии предрекли роль «азиатской Украины»
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Комментируя недавнюю поездку генсека НАТО Йенса Столтенберга в Азию, Чжунпин заявил, что одной из целей являлось координирование стратегии США по сдерживанию КНР.

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Он отметил, что НАТО ранее причислило Китай к одним из наиболее приоритетных стратегических направлений. «Все это обусловлено глобальной стратегией США, определяющей Китай как своего главного противника. В конце концов, этот блок — лишь военный инструмент Вашингтона», — счел автор колонки.

В мире,Сун Чжунпин,Йенс Столтенберг,НАТО,
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