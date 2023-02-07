Пока вы спали: Изучение ФБР обломков аэростата и прекращение деятельности партии Саакашвили

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Фото: ТАСС ТАСС

Российский посол оценил шансы Вены стать переговорной площадкой по Украине

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Австрийский суверенитет все больше размывается, а президент страны Александер Ван дер Беллен подчеркивал, что в «политическом измерении» Австрия ни в коем случае не нейтральна. На это указал в интервью «Известиям» посол РФ в Австрии Дмитрий Любинский.

«Поэтому нет никаких оснований рассматривать Вену в качестве гипотетического посредника или возможной площадки для проведения переговоров. Австрия «свою» сторону выбрала. Резкие антироссийские заявления и недавняя безосновательная высылка наших дипломатов - лишнее тому подтверждение», - констатировал он.

Партия Саакашвили объявила о прекращении парламентской деятельности

Партия «Единое Национальное движение» прекращает работу в парламенте и переходит в режим чрезвычайной ситуации. Об этом объявил новый председатель ЕНД Леван Хабеишвили, пишет «Новости-Грузия».

Он пообещал правящей партии «Грузинская мечта» окончание «беззаботной жизни» и заявил о намерении начать масштабные акции протеста с требованием освободить экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. У ЕНД нет времени «на игры с «Грузинской мечтой», потому что жизнь третьего президента Грузии под угрозой, подчеркнул Хабеишвили.

Шри-Ланка рассмотрит возможность работы карт «Мир»

Ведется обсуждение вопроса о возможности использования карт «Мир» в Шри-Ланке. В настоящее время российские туристы могут воспользоваться услугами местных банков, заявила РИА Новости посол Шри-Ланки в России Джанита Лиянаге.

«Переговоры об использовании карт «Мир» идут. Я отправила просьбу об этом в центральный банк Шри-Ланки. Сейчас идет обсуждение этого вопроса», - пояснила дипломат.

В автосалонах Москвы появился электрический «Москвич»

В ряде московских автосалонов, в том числе «Рольф», «Авилон» и «Кунцево», начались продажи электрической версии «Москвича». Стоимость новинки варьируется от 3,2 до 3,5 млн рублей, пишет ТАСС.

«Как и к любой новинке, интерес повышенный, гости дилерского центра активно изучают [машины] и просят провести пробную поездку», - рассказали в пресс-службе автосалона «Рольф».

ФБР изучает обломки сбитого китайского аэростата

Первая партия обломков сбитого над США китайского аэростата доставлена в ФБР для изучения. Об этом со ссылкой на телекомпанию CNN пишет ТАСС.

По данным источников издания, для того, чтобы не дать аэростату собирать сведения,