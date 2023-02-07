Власти Японии вернули термин "незаконная оккупация" в отношении южной части российских Курильских островов. Впервые с 2018 года соответствующая формулировка содержится в тексте итогового заявления участников ежегодного "Общенационального митинга за возвращение северных территорий", который прошел во вторник в Токио при участии премьер-министра Фумио Кисиды, главы МИД Ёсимасы Хаяси и ряда других депутатов и правительственных чиновников.

"Неприемлемо, что четыре северных острова (так здесь называют южную часть Курильских островов - прим. ТАСС) были незаконно оккупированы Советским Союзом 77 лет назад и остаются таковыми и сегодня", - говорится в тексте документа.

Власти Японии практически не употребляли термин "незаконная оккупация" в отношении Курил во время нахождения на посту премьер-министра Синдзо Абэ. Также такой фразы не было и в официальных документах. Между тем после ухудшения российско-японских отношений на фоне ситуации вокруг Украины МИД Японии в прошлом году вновь включил этот термин в свой ежегодный доклад по дипломатии под названием "Синяя книга".

В соответствии с принятым в 1981 году правительством Японии решением "Общенациональные митинги за возвращение северных территорий" ежегодно проводятся 7 февраля в память о подписанном в этот день в 1855 году первом русско-японском договоре. В таких собраниях традиционно принимают участие министры, депутаты обеих палат парламента от правящей и оппозиционных партий, а также бывшие жители южной части Курил. Ультраправые группы используют это как повод для антироссийских выступлений на улицах городов и перед представительствами РФ, которые полиция берет под усиленную охрану.

Москва и Токио с середины прошлого века вели переговоры с целью выработки мирного соглашения по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием на пути к этому остаются разногласия по поводу прав на южную часть Курил. После окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы мелких необитаемых островов. В то же время МИД РФ неоднократно подчеркивал, что суверенитет Москвы над этими территориями, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.