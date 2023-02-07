Политика Новой Зеландии в отношении неучастия в альянсе AUKUS (трехстороннее военное партнерство Австралии, Великобритании и США) не изменилась после смены правительства и прихода к власти нового премьер-министра. С таким заявлением выступил во вторник глава новозеландского кабинета министров Крис Хипкинс, прибывший с первым рабочим визитом в Австралию.
По словам премьера, Новая Зеландия не заинтересована в том, чтобы стать членом партнерства AUKUS и сохраняет свой курс на безъядерное будущее.
"Наша внешняя политика не изменилась после смены правительства и премьер-министра. Австралия, США и Великобритания являются важными партнерами в области безопасности для Новой Зеландии, но наша политика безъядерной зоны останется неизменной", - указал Хипкинс, выступая перед журналистами.
Ранее глава новозеландского внешнеполитического ведомства Нанаия Махута заявляла, что Веллингтон заинтересован в сотрудничестве с AUKUS в проектах, ориентированных на обеспечение кибербезопасности, но "не стремится быть частью альянса". Также отмечалось, что задачи партнерства, касающиеся обмена информацией и технологиями для строительства атомных подводных лодок, "не представляют интереса для Новой Зеландии и не соответствует ее антиядерной позиции".
Австралия, Великобритания и США в 2021 году объявили о создании нового партнерства в сфере безопасности. В рамках соглашения Австралия, в частности, планирует с помощью американских технологий построить как минимум восемь атомных подводных лодок, первые из которых примут на боевое дежурство в 2036 году, а также переоснастить свои вооруженные силы американскими крылатыми ракетами.