Политика Новой Зеландии в отношении неучастия в альянсе AUKUS (трехстороннее военное партнерство Австралии, Великобритании и США) не изменилась после смены правительства и прихода к власти нового премьер-министра. С таким заявлением выступил во вторник глава новозеландского кабинета министров Крис Хипкинс, прибывший с первым рабочим визитом в Австралию.

По словам премьера, Новая Зеландия не заинтересована в том, чтобы стать членом партнерства AUKUS и сохраняет свой курс на безъядерное будущее.

"Наша внешняя политика не изменилась после смены правительства и премьер-министра. Австралия, США и Великобритания являются важными партнерами в области безопасности для Новой Зеландии, но наша политика безъядерной зоны останется неизменной", - указал Хипкинс, выступая перед журналистами.

Ранее глава новозеландского внешнеполитического ведомства Нанаия Махута заявляла, что Веллингтон заинтересован в сотрудничестве с AUKUS в проектах, ориентированных на обеспечение кибербезопасности, но "не стремится быть частью альянса". Также отмечалось, что задачи партнерства, касающиеся обмена информацией и технологиями для строительства атомных подводных лодок, "не представляют интереса для Новой Зеландии и не соответствует ее антиядерной позиции".