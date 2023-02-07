Число погибших в результате землетрясения в Турции вновь возросло

В Турции продолжает расти число жертв мощного землетрясения, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы Управления по чрезвычайным ситуациям страны Юнуса Сезера.

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Стихи унесла жизни уже как минимум 2 тысяч 921 человека. Еще 15 тысяч 834 гражданина получили различные травмы.

Вице-президент Фуат Октай ранее заявил о 2 тысячах 379 жертвах и 14 тысячах 483 раненых. В результате землетрясения разрушенными оказались 7 тысяч 840 зданий.

Ранее в Турцию прибыли российские спасатели. Они будут работать на месте стихии круглосуточно и готовы сразу приступить к ликвидации последствий землетрясения, сообщил советник главы МЧС России Данила Мартынов.

Российская аэромобильная группировка превышает 100 спасателей международного класса. Все они имеют большой опыт работы по всему миру. Эксперты привезли все необходимое оборудование, среди которого новейшие эндоскопы, локаторы для поиска людей на глубине до 4,5 метров, аварийно-спасательное оборудование.