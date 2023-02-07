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42 минуты назад

Байден намерен посетить Польшу в феврале

Газета.Ruиещё 3

Американский президент Джо Байден посетит Польшу с визитом в феврале. Его приезд приурочен к годовщине СВО. Такой информацией поделился телеканал NBC.

Байден намерен посетить Польшу в феврале
Фото: Газета.ruГазета.ru

Визит Байдена может состояться в конце месяца, окончательное решение относительно поездки пока не принято. В Польше хозяин Белого дома может вновь подтвердить поддержку американской администрации киевским властям.

Ранее американский лидер заявлял, что намерен посетить Польшу, но пока не знает, когда именно.

Также сообщалось, что Польша запросит у США больше оружия после визита американского лидера Джо Байдена.

Глава Бюро международной политики Канцелярии президента Польши Марчин Пшидач заявил, что Варшава ожидает усиления восточного фланга НАТО.

В мире,СВО,Джозеф Байден,НАТО,
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