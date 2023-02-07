Байден намерен посетить Польшу в феврале

Американский президент Джо Байден посетит Польшу с визитом в феврале. Его приезд приурочен к годовщине СВО. Такой информацией поделился телеканал NBC.

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Визит Байдена может состояться в конце месяца, окончательное решение относительно поездки пока не принято. В Польше хозяин Белого дома может вновь подтвердить поддержку американской администрации киевским властям.

Ранее американский лидер заявлял, что намерен посетить Польшу, но пока не знает, когда именно.

Также сообщалось, что Польша запросит у США больше оружия после визита американского лидера Джо Байдена.