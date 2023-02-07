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17 минут назад

Киссинджер выявил главную ошибку США

Елена Прошина

Соединенным Штатам не хватает сплоченности внутри страны в текущих современных реалиях, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление бывшего госсекретаря страны Генри Киссинджера.

Киссинджер выявил главную ошибку США
Фото: ТАССТАСС

По его словам, Америка страдает от «разногласий внутри страны и международного беспорядка». К этому, по словам политика, привели споры о том, «кто мы и каковы наши принципы».

«Для нас оказывается затруднительным сплотиться внутри страны, чтобы ответить на стоящие перед нами вызовы», — указал бывший глава американской дипломатии.

Отмечается, что сегодня США сталкиваются с растущими амбициями КНР, а также с трудностями на Ближнем Востоке. В этом регионе, по словам Киссинджера, существует риск получения «самого разрушительного оружия в мире».

Политик также высказался о ситуации вокруг Украины. По его словам, до разрешения кризиса еще далеко. Экс-госсекретарь также озабочен развитием искусственного интеллекта, который способен изменить само человеческое сознание.

Киссинджер считает, что любой из этих вызовов требует силы и умения улаживать разногласия.

Ранее он заявил, что в конфликте между Москвой и Киевом пришло время для мирных переговоров.

В мире,Генри Киссинджер,
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