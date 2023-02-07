Партия Саакашвили объявила о прекращении парламентской деятельности

В Грузии партия «Единое национальное движение», основателем которого является бывший глава государства Михаил Саакашвили, объявила о выходе из парламента страны, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на заявление представителей партии.

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«Единое национальное движение прекращает парламентскую деятельность», — следует из сообщения.

Отмечается, что теперь «никто не будет отдыхать» и первым «почувствует это на себе» глава правительства Грузии.

«Единое национальное движение» «переходит на режим чрезвычайного положения, и центром протеста станет столица». Акции партия намерена проводить ежедневно с целью освобождения основателя, который находится в заключении. Сторонников «Единого национального движения» призывают выйти на протесты.