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1 час назад

Макрон и Мелони обсудили отправку оружия на Украину и саммит ЕС

ТАСС

Президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Италии Джорджа Мелони обсудили в понедельник вопросы поддержки Украины, а также предстоящий на этой неделе внеочередной саммит ЕС в Брюсселе. Об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на администрацию французского лидера.

Макрон и Мелони обсудили отправку оружия на Украину и саммит ЕС
Фото: ТАССТАСС

"Они приветствовали совместные действия Франции и Италии по военной поддержке Украины, в частности совместно принятое в конце прошлой недели решение о предоставлении системы противовоздушной обороны SAMP/T - MAMBA, которая полностью удовлетворит приоритетные потребности, высказанные Киевом", - сообщили в Елисейском дворце.

Макрон и Мелони обсудили повестку запланированного на 9-10 февраля в Брюсселе внеочередного саммита ЕС, включая "укрепление европейской промышленной политики" и миграцию. Со ссылкой на офис премьера Италии, агентство уточнило, что Мелони подчеркнула важность тезиса Совета ЕС о полной поддержке Украины и вместе с президентом Франции она выразила "решимость продолжать эту поддержку в долгосрочной перспективе".

Ранее французское Минобороны сообщило, что Париж и Рим согласовали поставки Украине весной наземных систем ПВО средней дальности SAMP/T (французское название - MAMBA). По версии итальянского вице-премьера и министра иностранных дел Антонио Таяни, системы ПВО SAMP/T "будут введены в эксплуатацию в течение семи-восьми недель". Разработчиком и производителем ЗРК SAMP-T является европейский консорциум Eurosam. Система предназначена для круговой защиты наземных объектов от массированного воздушного нападения с учетом возможности применения противником беспилотников и создания радиоэлектронных помех.

В мире,Эмманюэль Макрон,Совет Европы,ЕС,
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