Макрон и Мелони обсудили отправку оружия на Украину и саммит ЕС

Президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Италии Джорджа Мелони обсудили в понедельник вопросы поддержки Украины, а также предстоящий на этой неделе внеочередной саммит ЕС в Брюсселе. Об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на администрацию французского лидера.

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"Они приветствовали совместные действия Франции и Италии по военной поддержке Украины, в частности совместно принятое в конце прошлой недели решение о предоставлении системы противовоздушной обороны SAMP/T - MAMBA, которая полностью удовлетворит приоритетные потребности, высказанные Киевом", - сообщили в Елисейском дворце.

Макрон и Мелони обсудили повестку запланированного на 9-10 февраля в Брюсселе внеочередного саммита ЕС, включая "укрепление европейской промышленной политики" и миграцию. Со ссылкой на офис премьера Италии, агентство уточнило, что Мелони подчеркнула важность тезиса Совета ЕС о полной поддержке Украины и вместе с президентом Франции она выразила "решимость продолжать эту поддержку в долгосрочной перспективе".