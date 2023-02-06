США высказались об отношениях с Китаем после происшествия с аэростатом

Вашингтон планирует проводить контакты с Пекином по ситуации с аэростатом, заявил официальный представитель государственного департамента Нед Прайс.

«Мы ожидаем, что в предстоящие дни контакты с Китаем по инциденту с аэростатом продолжатся», – цитирует Прайса РИА «Новости».

Американская администрация считает важным сохранение открытых каналов переговоров с китайским руководством, даже не смотря на происшествие с воздушным шаром.

Визит же госсекретаря США Энтони Блинкена, отмененный после обнаружения аэростата над США, произойдет тогда, когда «сложатся подходящие условия», заключил он.