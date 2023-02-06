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1 час назад

США не захотели прекращать открытые контакты с Китаем после происшествия с аэростатом

Деловая газета "Взгляд"

Вашингтон планирует проводить контакты с Пекином по ситуации с аэростатом, заявил официальный представитель государственного департамента Нед Прайс.

США высказались об отношениях с Китаем после происшествия с аэростатом
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Мы ожидаем, что в предстоящие дни контакты с Китаем по инциденту с аэростатом продолжатся», – цитирует Прайса РИА «Новости».

Американская администрация считает важным сохранение открытых каналов переговоров с китайским руководством, даже не смотря на происшествие с воздушным шаром.

Визит же госсекретаря США Энтони Блинкена, отмененный после обнаружения аэростата над США, произойдет тогда, когда «сложатся подходящие условия», заключил он.

Принадлежащий КНР аэростат несколько дней подряд летел над американской территорией, через некоторое время США сбили объект. Пекин сделал Вашингтону представление за уничтожение аэростата.

В мире,Нед Прайс,Энтони Блинкен,
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