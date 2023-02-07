В Молдавии понадеялись на начало переговоров о вступлении в ЕС до конца года

При любой возможности Молдавия показывает прогресс, которого достигла на пути в Европейский союз (ЕС), и надеется, что переговоры о вступлении республики в интеграционную группировку начнутся до конца 2023 года. Об этом заявила премьер-министр страны Наталья Гаврилица, ее слова передает Telegram Sputnik Молдова.