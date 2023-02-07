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29 минут назад

В Молдавии понадеялись на начало переговоров о вступлении в ЕС до конца года

Lenta.ruиещё 1

При любой возможности Молдавия показывает прогресс, которого достигла на пути в Европейский союз (ЕС), и надеется, что переговоры о вступлении республики в интеграционную группировку начнутся до конца 2023 года. Об этом заявила премьер-министр страны Наталья Гаврилица, ее слова передает Telegram Sputnik Молдова.

В Молдавии понадеялись на начало переговоров о вступлении в ЕС до конца года
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Молдова при любой возможности представляет прогресс, которого она достигла в процессе выполнения условий, сформулированных Европейской комиссией. Мы надеемся, что процесс переговоров начнется как можно быстрее – до конца года», — сказала политик.

Она также отметила, что Кишинев не ищет коротких путей и на практике намеревается реализовать необходимые для вступления в ЕС реформы.

Ранее молдавские депутаты от правящей партии «Действие и солидарность» проголосовали за отзыв представителя органа законодательной власти республики Иона Липчиу в межпарламентской ассамблее Содружества независимых государств (СНГ).

В мире,Переговоры,Наталья Гаврилица,Еврокомиссия,ЕС,
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