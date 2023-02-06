Раскрыта дата приезда Зеленского на саммит лидеров ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский прилетит в Брюссель 9 февраля. Об этом сообщает Belga.
По данным бельгийского агентства, целью визита Зеленского является посещение предстоящего саммита лидеров Евросоюза, который пройдет в Брюсселе 9-10 февраля. При этом в Belga отметили, что конкретная программа поездки президента Украины держится «в тайне по соображениям безопасности».
Ранее стало известно, что Зеленский не выступит с видеообращением на итальянском музыкальном фестивале в Сан-Ремо. Вместо этого он пришлет текст своего заявление, которое вместо него зачитает ведущий. Его содержание пока неизвестно.