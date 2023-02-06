В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 70.60EUR 76.03
Войти в почту
7 минут назад

Раскрыта дата приезда Зеленского на саммит лидеров ЕС

Елена Прошина

Президент Украины Владимир Зеленский прилетит в Брюссель 9 февраля. Об этом сообщает Belga.

Раскрыта дата приезда Зеленского на саммит лидеров ЕС
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По данным бельгийского агентства, целью визита Зеленского является посещение предстоящего саммита лидеров Евросоюза, который пройдет в Брюсселе 9-10 февраля. При этом в Belga отметили, что конкретная программа поездки президента Украины держится «в тайне по соображениям безопасности».

Ранее стало известно, что Зеленский не выступит с видеообращением на итальянском музыкальном фестивале в Сан-Ремо. Вместо этого он пришлет текст своего заявление, которое вместо него зачитает ведущий. Его содержание пока неизвестно.

В мире,Владимир Зеленский,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители