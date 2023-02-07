В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 70.60EUR 76.03
Войти в почту
29 минут назад

Евросовет пригласил Зеленского на саммит ЕС

Национальная Служба Новостейиещё 4

Глава Евросовета Шарль Мишель пригласил украинского лидера Владимира Зеленского на саммит Европейского союза, который пройдет в Брюсселе 9-10 февраля, сообщил в Twitter официальный представитель Мишеля Баренд Лейтс.

Евросовет пригласил Зеленского на саммит ЕС
Фото: ТАССТАСС

По его словам, из соображений безопасности подробности о визите сообщаться не будут. Belga сообщает, что Зеленский прибудет в Брюссель 9 февраля.

Этот визит будет вторым выездом президента Украины из страны после начала специальной военной операции. В декабре 2022 года он посетил США.

Ранее Шарль Мишель заявил, что Евросоюз продолжит работать над новыми санкциями в отношении России.

«Мы уже приняли девять пакетов санкций, и мы продолжим работать над дальнейшими», — сказал он.

В мире,Саммит,Владимир Зеленский,Шарль Мишель,Европейский совет,ЕС,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители