Турецкий политолог рассказал о последствиях землетрясения

«Эпицентр землетрясения пришёлся на город Кахраманмараш, где я работаю. В Кахраманмараше серьёзные разрушения, старые здания практически все разрушены, около 200. Новые здания строились с учётом сейсмоактивности, но толчок был больше минуты, очень сильный, был удар за ударом в эпицентре», — сообщил он в беседе с НСН.