Турецкий политолог рассказал о последствиях землетрясения

Турецкий политолог Тогрул Исмаил, работающий в провинции Кахраманмараш, прокомментировал землетрясение и его последствия для региона.
«Эпицентр землетрясения пришёлся на город Кахраманмараш, где я работаю. В Кахраманмараше серьёзные разрушения, старые здания практически все разрушены, около 200. Новые здания строились с учётом сейсмоактивности, но толчок был больше минуты, очень сильный, был удар за ударом в эпицентре», — сообщил он в беседе с НСН.
По его словам, из-за снегопадов многие селения оказались вне доступа.
Со своей стороны, слушатель радиостанции «Говорит Москва» Кирилл, родственники которого живут в Мерсине и Газиантепе, рассказал, что в Газиантепе разрушено очень много домов.
«А в Мерсине тряхануло, кое-где стёкла повылетали, а в том доме, где у меня сестра живёт, то у них трещины пошли», — заявил он.
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