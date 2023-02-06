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24 минуты назад

Турецкий политолог Исмаил рассказал о последствиях землетрясения

RT на русском

Турецкий политолог Тогрул Исмаил, работающий в провинции Кахраманмараш, прокомментировал землетрясение и его последствия для региона.

Турецкий политолог рассказал о последствиях землетрясения
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Эпицентр землетрясения пришёлся на город Кахраманмараш, где я работаю. В Кахраманмараше серьёзные разрушения, старые здания практически все разрушены, около 200. Новые здания строились с учётом сейсмоактивности, но толчок был больше минуты, очень сильный, был удар за ударом в эпицентре», — сообщил он в беседе с НСН.

По его словам, из-за снегопадов многие селения оказались вне доступа.

В Турции объявлен общенациональный траур

Со своей стороны, слушатель радиостанции «Говорит Москва» Кирилл, родственники которого живут в Мерсине и Газиантепе, рассказал, что в Газиантепе разрушено очень много домов.

«А в Мерсине тряхануло, кое-где стёкла повылетали, а в том доме, где у меня сестра живёт, то у них трещины пошли», — заявил он.

Ранее в Турции заявили по меньшей мере о 120 афтершоках.

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