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1 час назад

США упрекнули в неспособности вести диалог

Lenta.ruиещё 6

Бывший американский дипломат Час Фриман считает, что инцидент с китайским аэростатом в небе США был непреднамеренной ошибкой, однако реакция американских властей показала неспособность Соединенных Штатов вести продуктивный диалог. Слова Фримана приводит РИА Новости.

США упрекнули в неспособности вести диалог
Фото: ТАССТАСС

«Истерическая реакция США на это безо всяких оснований лишь показала степень взаимного недоверия», — отметил экс-сотрудник внешнеполитического и оборонного ведомств США, который в 1972 году был главным переводчиком президента РичаРичарда Никсона во время визита в Китай.

Фриман отмечает, что решение американских властей отложить «урегулирование взаимной вражды» в ожидании подходящих условий делает очевидным то, что вопрос «своевременности сводится к состоянию дел в американской политике».

«Сейчас нет оснований считать, что дипломатия США по отношению к Китаю или другим странам станет гибче», — говорит эксперт.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Вашингтон не намерен закрывать каналы связи с Китаем на фоне инцидента с аэростатом. Она отметила, что в диалоге с правительством КНР задействованы госсекретарь США Энтони Блинкен и советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

Тем временем, координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби сообщил, что что Соединенные Штаты считают визит Блинкена в Пекин нецелесообразным.

В мире,Час Фриман,Джейк Салливан,Энтони Блинкен,Джон Кирби,Ричард Никсон,Администрация США,
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