В США сочли обоснованными подозрения об опасности биолабораторий на Украине

Американский ученый-экономист, ставший руководителем комиссии медицинского журнала Lancet по расследованию происхождения коронавируса Джеффри Сакс счел «обоснованными и легитимными» подозрения России об опасности биологических лабораторий США, расположенных на Украине, сообщила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. Депутат рассказала, что в ходе видеоконференции Саксу задали вопрос, как граждане США могли отреагировать на появление биологических объектов на границе Соединенных Штатов, написали на сайте ГД.

Для нас принципиально важно то, что деятельность комиссии парламентского расследования с фактами и доказательствами (наличия биолабораторий на Украине. — NEWS.ru) носит легитимный и открытый характер, — отметила Яровая.

Кроме того, как отметила Ирина Яровая, американский ученый согласился с мнением парламентариев о том, что последствия различных эпидемий могут быть сокрушительными, как это было с пандемией коронавируса.