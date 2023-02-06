В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 70.60EUR 76.03
Войти в почту
43 минуты назад

В США сочли обоснованными подозрения об опасности биолабораторий на Украине

News.ru

Американский ученый-экономист, ставший руководителем комиссии медицинского журнала Lancet по расследованию происхождения коронавируса Джеффри Сакс счел «обоснованными и легитимными» подозрения России об опасности биологических лабораторий США, расположенных на Украине, сообщила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. Депутат рассказала, что в ходе видеоконференции Саксу задали вопрос, как граждане США могли отреагировать на появление биологических объектов на границе Соединенных Штатов, написали на сайте ГД.

В США сочли обоснованными подозрения об опасности биолабораторий на Украине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Для нас принципиально важно то, что деятельность комиссии парламентского расследования с фактами и доказательствами (наличия биолабораторий на Украине. — NEWS.ru) носит легитимный и открытый характер, — отметила Яровая.

Кроме того, как отметила Ирина Яровая, американский ученый согласился с мнением парламентариев о том, что последствия различных эпидемий могут быть сокрушительными, как это было с пандемией коронавируса.

Ранее координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты проводили с Украиной исследования по предотвращению пандемии. Он добавил, что деятельность в них была прекращена и подчеркнул, что биооружие в таких лабораториях не разрабатывалось.

В мире,Джеффри Сакс,Джон Кирби,Ирина Яровая,Госдума,
26
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители